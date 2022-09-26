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7/24 Dinle Takvim Mehmet Ali Çelebi’den CHP, Memleket Partisi ve 6’lı masaya zehir zemberek sözler! Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı / 26.09.22
Mehmet Ali Çelebi’den CHP, Memleket Partisi ve 6’lı masaya zehir zemberek sözler! Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı / 26.09.22

Mehmet Ali Çelebi’den CHP, Memleket Partisi ve 6’lı masaya zehir zemberek sözler! Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı / 26.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mehmet Ali Çelebi’den CHP, Memleket Partisi ve 6’lı masaya zehir zemberek sözler! Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı / 26.09.22

Takvim 02:56
02

İhanet mi ticaret mi? Icardı-Wanda Nara ayrılığı tam anlamıyla bomba etkisi yarattı / 24.09.22

Takvim 01:37
03

Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek! Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Matias Vina için harekete geçecek / 22.09.22

Takvim 01:27
04

Türkiye'nin doğal gaz depoları dolu: "100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya satıyoruz" / 19.09.22

Takvim 02:26
05

Rusya'da bir "gizemli" ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından... / 16.09.22

Takvim 04:53
06

'Sıfır Atık'la ekonomiye 62 milyar TL'lik dev katkı! Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 yıl önce start vermişti

Takvim 01:31
07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya 'SİHA' mesajı: Memnuniyetle karşılarız / 26.09.22

Takvim 01:31
08

Arda Güler depremi! Hastaneye götürüldü / 26.09.22

Takvim 00:41
09

Derbilerin profesörü Jorge Jesus! İstatistikleri göz dolduruyor / 26.09.22

Takvim 02:03
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