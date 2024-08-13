Son dakika haberi! Türkiye Yazarlar Birliği TYB Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan Ankaradaki Hacı Bayram Camiinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Cenaze namazından sonra konuşan Başkan Erdoğan, Mehmet Doğan kardeşimiz, gerçekten dini, dili, bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özellikle dil olarak kullanmayı gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren, hele hele o büyük sözlüğüyle sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi dedi.