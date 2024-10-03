7 Ekim 2023ten bu yana Gazzeye ölüm yağdıran İsrailin Gazzeden sonra Lübnana saldırması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğanın asıl hedefin Türkiye olduğunu açıklamıştı. Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Havalimanında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFESTte Takvim.com.trye özel açıklamalarda bulundu. Gözünü Anadolu topraklarına diken siyonistleri uyaran Kacır, Elbette şu bir gerçek bizim tarihten bugüne gelen bir anlayışımız var. hazır ol cenge istiyorsan sulh-ü salah diyoruz. Allah’ın izniyle Türkiye inşallah yakın zamanda bu coğrafyaya huzuru, barışı, insanlığa adaleti, merhameti yeniden getirecek ülkedir. dedi.