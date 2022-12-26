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7/24 Dinle Takvim Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" / 26.12.22
Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" / 26.12.22

Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" / 26.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" / 26.12.22

Takvim 02:51
02

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
03

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
04

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
05

Türkiye'de kurulacak gaz merkezi! Rusya: Fiyatlandırma için araçlar sağlayabilir / 24.12.22

Takvim 01:41
06

Saraçhane tiyatrosu masayı karıştırdı! CHP ve İYİ Parti birbirine düştü: "Akşener selden kütük, Kılıçdaroğlu'ndan rol çalma heveslisi" / 25.12.22

Takvim 02:51
07

Ekrem İmamoğlu’nun Konya’daki tiyatrosu kısa sürdü! Yanına gelen genç kızın kim olduğu ortaya çıktı / 26.12.22

Takvim 01:53
08

Başkan Erdoğan'dan Erzurum Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar / 25.12.22

Takvim 02:25
09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sayın Putin diyor ki, 'Biz bu işi şöyle yapalım, Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim' / 25.12.22

Takvim 02:09
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