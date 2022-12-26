Kaos havasının hakim olduğu 6lı masanın küçük ortağı DEVA Partisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDPnin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDPli vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etti. Sevigen, iddiasının kaynağı olarak da Doğu ve Güney Doğudaki aşiret liderlerini işaret etti ve Özel bilgi. Gerekirse isimlerini söylerim dedi. Bu gelişmeyle yıkılmaya yüz tutan masanın diğer paydaşlarından nasıl bir tepki geleceği ise şimdiden merak konusu oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.