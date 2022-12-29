128 milyar dolar propagandasının işlendiği süreçte 6lı masadan hangi genel başkan yüklü miktarda döviz alımı yaptı? HDPliler DEVAdan mı seçime girecek? Bu sorular son günlerde Türkiyenin gündeminde. İddiaların sahibi eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, takvim.com.trye konuştu. Gelişme üzerine masadan kendisine panik telefonu geldiğini aktaran Sevigen, Söylemezlerse 2023ün ilk haftası açıklarım dedi. Babacanın Doğu ve Güneydoğuda belirli gruplarla görüşme yaptığına dikkat çeken Mehmet Sevigen, Eğer HDP kapatılırsa DEVAdan seçime girecekler, planlamışlar şeklinde konuştu. İYİ Parti kanadından kendisine gelen tehdit içerikli telefonu da anlattı.