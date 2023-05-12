FETÖ, Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Gelişmelerin ardından İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Tüm bu yaşanan gelişmeler akıllara Deniz Baykala kurulan birinci FETÖ komplosunu getirdi. Deniz Baykalın en yakınındaki isimlerden biri olan CHPli Mehmet Sevigen, İncenin adaylıktan çekilmesi sonrası takvim.com.trden Ahmet Zerene özel açıklamalarda bulundu. Sevigen, İkinci FETÖ kumpası bu. Kılıçdaroğlunun önünü açmayı hedeflediler. Atatürkün kurduğu partiyi kaybettik bari Atatürkün kurduğu ülkeyi kaybetmeyelim şeklinde konuştu. Kılıçdaroğluna sert tepki gösteren Sevigen, İnceye şantaj yaptın, FETÖnün kumpasını trollerin vasıtasıyla duyurdun dedi.