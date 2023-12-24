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Mehmetçik inlerini başlarına yıktı: Bakan Yaşar Güler duyurdu:2 bin 156 terörist etkisiz hale getirildi! / 23.12.23

Mehmetçik inlerini başlarına yıktı: Bakan Yaşar Güler duyurdu:2 bin 156 terörist etkisiz hale getirildi! / 23.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Mehmetçik inlerini başlarına yıktı: Bakan Yaşar Güler duyurdu:2 bin 156 terörist etkisiz hale getirildi! / 23.12.23

Takvim 02:26
02

CHP ve HDPKK/DEM'den yeni skandal | Şehitlerimiz için ortak bildiri yayınlama teklifini reddettiler! AK Parti'den çok sert tepki / 23.12.23

Takvim 03:40
03

Emekli olmak isteyenler bu haberi mutlaka okuyun! Erken emeklilik için 8 formül

Takvim 02:25
04

Çalışan emeklilere büyük müjde! 5 bin lira ikramiyede son hafta | Yasa bu hafta çıkacak | Kimler alacak? Nasıl ödenecek?

Takvim 02:25
05

HDP/DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Türk milletine alçak tehdit! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" / 23.12.23

Takvim 02:30
06

Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürekleri parçaladı: "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın” / 23.12.23

Takvim 01:02
07

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürülerini yok edeceğiz / 23.12.23

Takvim 01:47
08

Şehit babasından duygulandıran paylaşım: "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" / 23.12.23

Takvim 00:43
09

CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir'de büyük sıkıntı var / 23.12.23

Takvim 01:29
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