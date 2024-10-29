PKK/YPGnin terör devleti İsrailin arka tekeri olduğu bir kez daha tescillendi. TUSAŞ saldırısı sonrası Mehmetçikin dünyayı dar ettiği PKK/YPGliler Avrupada sokaklara aktı. Kölndeki militanlar İsrail bayrağı açıp Türkiyeye karşı İsrailin yanındayız mesajı verdi. Geride bıraktığımız günlerde de zamane Hitleri Binyamin Netanyahunun oğlu Yair Netanyahu MİTin Suriyedeki operasyonlarını hedef alıp açık açık YPGye destek vermişti. Tam da bu noktada YPG eliyle Türkiyenin güney sınırlarında kurulmak istenen teröristana ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var.