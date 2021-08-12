Mehmetçik'in emrine yüksek kapasiteli şarjör! Dünyada sadece 2 ordu kullanıyor zaman kaybı sıfır / 12.08.21

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mehmetçik'in gücüne güç katacak yüksek kapasiteli şarjörün kullanıma sunulduğunu belirtti. Demir, söz konusu şarjörün dünyada sadece 2 gelişmiş ülkenin kullanımında olduğunu hedefe kesintisiz 60 mermi yolladığını ve zaman kaybını sıfıra indirdiğini belirtti. İsmail Demir, kara birlikleri için en kritik anın da ilk temas anı olduğunu ifade etti ve bu şarjörün avantaj sağlayacağını söyledi.