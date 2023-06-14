Şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde kadınlar üzerinden siyasi istismara girişmişti. Ancak Mosso’nun bu konuda geçmişi oldukça kirliydi. Çok yakın bir zaman önce, AK Partili seçmene küfür eden bir kadının kıyafetleriyle oy vermeye giden Mossonun, açıklaması bu nedenle büyük tepkiye neden olmuştu. Tepkiler sonucunda sanatçının konserlerinin peş peşe iptal edildiği iddia edilmişti. Kadın hakları savunuculuğuna soyunan fakat AK Parti seçmeni kadınları aşağılayan bir kişiyi bayraklaştıran Melek Mosso, konu kendisine gelince samimiyetsiz tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir vatandaşın sosyal medyada yaptığı yorumu üzerine alınan Mosso, kendisine hakaret edildiğini öne sürerek soluğu savcılıkta aldı. Savcılığın verdiği karar ise sanatçıyı şoke etti.