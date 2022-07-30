Melih Gökçek A Haber'de anlattı! Ankapark yalanına karşı rakamlarla gerçekler: Vizyonsuz Mansur perişan etti / 30.07.22

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında siyasetteki Ankapark tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökçek, Ankaranın turizm merkezi olması için yola çıktık, Mansur Yavaşta bu vizyon yok ifadelerini kullandı. Ankaparkın perişan oluşunun tek sebebinin Mansur Yavaş olduğunu ifade eden Melih Gökçek, 801 milyon dolar iftirasına da yanıt vererek Park dünyadakilerin onlarca kat altında 450 milyon dolara mal oldu. İlk 8 ayda burayı 1.5 milyon kişi ziyaret etmişti şeklinde konuştu.