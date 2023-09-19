×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Melisa'dan gururlandıran başarı! Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı / 19.09.23

Melisa'dan gururlandıran başarı! Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı / 19.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Melisa'dan gururlandıran başarı! Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı / 19.09.23

Takvim 00:19
02

Başkan Erdoğan ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü! "ABD ile tıkanıklıklar açıldı" Flaş AB mesajı... / 18.09.23

Takvim 03:27
03

Hadsize haddini bildirdi! PBS kanalının sunucusu Amna Nawaz'ın provokatif sorusu ve küstah hareketine Başkan Erdoğan'dan sert tepki / 18.09.23

Takvim 01:53
04

Başkan Erdoğan'dan Concordia Zirvesi'nde Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi mesajı: Yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız / 18.09.23

Takvim 02:29
05

Meral Akşener at pazarlığında el yükseltiyor: CHP'den alacaklıyız / 18.09.23

Takvim 02:06
06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti / 18.09.23

Takvim 01:02
07

Halk TV patronunun kaçak villasına İBB seyirci kaldı! Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde hala çıt yok / 19.09.23

Takvim 01:32
08

Başkan Erdoğan ABD'de yayın yapan televizyon kanalı PBS'e konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğimiz kadar güveniyoruz / 18.09.23

Takvim 02:09
09

New York'ta Başkan Erdoğan rüzgarı! Türkevi önünde coşkulu kalabalık / 18.09.23

Takvim 00:56
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gündem
Dünya
Ekonomi
Spor

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı