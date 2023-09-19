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Melisa'dan gururlandıran başarı! Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı / 19.09.23
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Melisa'dan gururlandıran başarı! Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı / 19.09.23
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00:19
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02
Başkan Erdoğan ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü! "ABD ile tıkanıklıklar açıldı" Flaş AB mesajı... / 18.09.23
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03:27
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03
Hadsize haddini bildirdi! PBS kanalının sunucusu Amna Nawaz'ın provokatif sorusu ve küstah hareketine Başkan Erdoğan'dan sert tepki / 18.09.23
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01:53
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04
Başkan Erdoğan'dan Concordia Zirvesi'nde Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi mesajı: Yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız / 18.09.23
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02:29
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05
Meral Akşener at pazarlığında el yükseltiyor: CHP'den alacaklıyız / 18.09.23
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02:06
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06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti / 18.09.23
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01:02
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07
Halk TV patronunun kaçak villasına İBB seyirci kaldı! Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde hala çıt yok / 19.09.23
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01:32
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08
Başkan Erdoğan ABD'de yayın yapan televizyon kanalı PBS'e konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğimiz kadar güveniyoruz / 18.09.23
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02:09
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New York'ta Başkan Erdoğan rüzgarı! Türkevi önünde coşkulu kalabalık / 18.09.23
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00:56
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