Memleket Partisi'nde "İmamoğlu" krizi! Milletvekili Mehmet Ali Çelebi partisinden bu sözlerle istifa etti / 25.02.22

Son dakika haberine göre İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebinin istifası ile Memleket Partisininm TBMMdeki milletvekili sayısı 2ye düştü. Geçen ay partideki görevlerinden ayrıldan, geçen hafta da Twitter hesabındaki Memleket Partisi ibaresini kaldıran Çelebi, İncenin Millet İttifakı ve İmamoğluna göz kırptığını söyleyerek rahatsızlığını dile getirmişti. Muharrem İncenin Kılıçdaroğluna karşı Ekrem İmamoğlu ile hareket edeceği gelen kulis bilgileri arasında.