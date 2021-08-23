Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifi bekliyor! Zam, ek gösterge, refah payı ne olacak?

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Memur sendikaları ile hükümet arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı, ek gösterge, refah payı gibi konular sözleşme ile netliğe kavuşacak. Hükümet 2022 için yüzde 5+6, 2023 için ise yüzde 6+6 oranında zam teklif ederken, sendikalar zam ile ilgili yeni bir teklif bekliyor. İşte memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili son gelişmeler...