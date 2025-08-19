Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde önemli viraja girildi. Hükümetin yeni teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Toplantıda 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7 oranında artış teklif edildi. 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi. Eğer uzlaşma sağlanamazsa devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları...