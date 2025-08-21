8. Dönem Toplu Sözleşmede hükümet son teklifini açıklayıp 2026 ilk 6 ay için yüzde 11, 2. 6 ay için yüzde 7, 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve 2. 6 ay için yüzde 4 zam teklifi yapmıştı. Genel zamda hükümet ve Memur-Sen arasında uzlaşı sağlanmadı, süreç genel zamda Kamu Görevlileri Hakem Heyetine taşınacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hakem Kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı duyacağız dedi. Peki süreç nasıl işleyecek? Zam oranları ne zaman belli olacak? 31 Ağustos detayı...