Birinci derece kademeye çıkan memurları yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede tarih netleşiyor. Emekli ikramiyesi ve maaşı etkileyecek düzenlemenin en erken 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan 3600 ek göstergede, memurların bulundukları dilimdeki Tazminat Yansıtma Oranının önemine vurgu yapan Karakaş, Eğer ki bir memur 2200- 3600 ek göstergeden faydalanıyorsa tazminat oranı sadece yüzde 85le sınırlı kalır. Fakat eğer memur 3600ü bulduğu zaman bu yüzde 85lik oran yüzde 145e kadar çıkmakta diye konuştu.