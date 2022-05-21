Meral Akşener Abdülhamid Han'a ve Erdoğan'a kin kusmaya devam etti! Devlete sahip çıkanların değil yıkmaya çalışanların yanında! / 21.05.22

Geçtiğimiz haftalarda Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kalkışmanın finansörü Osman Kavalayı 1908de Osmanlı padişahı Abdülhamide karşı isyan eden İttihat Terakkinin Kahrolsun istibdat sloganı ile savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Abdülhamid Hana olan nefretini dile getirdi. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğandır diyen Akşener; devletinin ve milletinin yanında yer alan liderlerin değil onların yıkmaya çalışanların safında olduğunu kanıtlamış oldu.