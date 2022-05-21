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7/24 Dinle Takvim Meral Akşener Abdülhamid Han'a ve Erdoğan'a kin kusmaya devam etti! Devlete sahip çıkanların değil yıkmaya çalışanların yanında! / 21.05.22
Meral Akşener Abdülhamid Han'a ve Erdoğan'a kin kusmaya devam etti! Devlete sahip çıkanların değil yıkmaya çalışanların yanında! / 21.05.22

Meral Akşener Abdülhamid Han'a ve Erdoğan'a kin kusmaya devam etti! Devlete sahip çıkanların değil yıkmaya çalışanların yanında! / 21.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Meral Akşener Abdülhamid Han'a ve Erdoğan'a kin kusmaya devam etti! Devlete sahip çıkanların değil yıkmaya çalışanların yanında! / 21.05.22

Takvim 02:39
02

Konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları için 81 ilde harekete geçildi! 65 bin kişi tespit edildi: Müsamaha yok / 17.05.22

Takvim 03:31
03

CHP'nin ırkçılıkla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal! Arapça afiş ile seslendi / 18.05.22

Takvim 01:21
04

Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor! / 12.05.22

Takvim 02:28
05

Bankacılık sektörü tarıma kredi desteği sağlıyor: Tarıma 180.7 milyar TL / 14.05.22

Takvim 02:03
06

Başkan Erdoğan imzayı attı! Cumhurbaşkanlığından "Türkiye Çevre Haftası" genelgesi / 21.05.22

Takvim 03:30
07

Başkan Erdoğan bugün 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşacak / 21.05.22

Takvim 02:18
08

Rusya'da orduya katılma yaşı değişiyor! Batı panikte: 'Rusya daha büyük çatışmalara hazırlanıyor' / 21.05.22

Takvim 03:23
09

Kadıköy’de kan donduran cinayet: Diş hekimi ofisinde ölü bulundu! / 20.05.22

Takvim 01:18
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