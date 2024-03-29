İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankarada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHPil belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Zeydan Karaları yerden yere vurdu. Mansur Yavaşı CHPnin ev kölesi olarak tanımlayan Akşener, Yavaşla ilgili Ahlaksızlıkla böbürlenen şuursuz ifadelerini kullandı. Akşener, partisine kurumsal operasyon çeken Ekrem İmamoğlu için ise Hain tanımlamasında bulundu. Özgür Özel, Yavaş ve İmamoğlunun vıcık olduğunu söyleyen Akşener Bana abla mabla demesinler şeklinde konuştu. Akşener Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz diyen Zeydan Karalara da sert tepki gösterdi.