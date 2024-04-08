Son dakika haberleri... Önce genel seçimler ardından yerel seçimlerde alınan yenilgilerin ardından İYİ Partide yer yerinden oynadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27 Nisanda yapılacak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Akşener bedel ödemeye razı olduğunu belirterek, Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. dedi. Akşenerin kararının ardından partinin ağır toplarından Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu adaylığını açıkladı. Peki İYİ Partide neler olacak, kurultayda genel başkan adayları kimler olacak? İşte detaylar...