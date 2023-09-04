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Meral Akşener ‘İYİ’ ayak diriyor! At pazarlığında el yükseltme hamlesi: CHP’ye müstakil seçimli ‘çarparım’ resti / 04.09.23

Meral Akşener ‘İYİ’ ayak diriyor! At pazarlığında el yükseltme hamlesi: CHP’ye müstakil seçimli ‘çarparım’ resti / 04.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Meral Akşener ‘İYİ’ ayak diriyor! At pazarlığında el yükseltme hamlesi: CHP’ye müstakil seçimli ‘çarparım’ resti / 04.09.23

Takvim 03:02
02

CHP'de Atatürk düşmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan açıklama: Bilseydim atamazdım / 03.09.23

Takvim 03:02
03

Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanın yanında eli cebinde yürüyerek saygısızlığa imza atan Ali Koç'a tepki yağdı: Terbiyesizlik, hadsizlik, edepsizlik... / 03.09.23

Takvim 01:19
04

Sırbistan'ı devirdik tarih yazdık! Türkiye Avrupa Şampiyonu / 04.09.23

Takvim 02:39
05

Memurlara yeni haklar: 2 yılda kimleri, neler bekliyor? İşte ulaşım desteğinden Hac iznine, kira desteğine kadar alınan kararlar

Takvim 02:33
06

Emekliler enflasyonun üstünde zam alacak: SSK ve Bağ- Kur emeklisinin aylıklarında ne kadar artış olacak?

Takvim 02:25
07

Kritik görüşme bugün! Dünyanın gözü Soçi'de! Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile bir araya gelecek / 04.09.23

Takvim 00:00
08

Tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın oğulları Emrecan Sabancı gecelere aktı / 04.09.23

Takvim 01:14
09

Tekne kazası geçiren Vuslat Doğan Sabancı'nın gözünü açar açmaz ilk sözü herkesi duygulandırdı: "Evlatlarım yaşıyor mu?" / 03.09.23

Takvim 00:32
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