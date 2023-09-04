CHP ve İYİ Parti arasındaki at pazarlığı vites kızışmaya devam ediyor. Meral Akşenerin Kemal Kılıçdaroğlunu hedef alması ardından da Mansur Yavaşın Rozetsiz başkanlık çıkışı CHPyi telaşlanmış, Yavaşın İYİ Partiye geçeceği kulisleri gündeme gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlunun Evet, seçim bitti, ittifak bitti ama konuşuyoruz söylemi ise İYİ Parti ve CHP arasındaki pazarlığı gözler önüne sermişti. Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Meral Akşenerin Bursadaki çıkışı at pazarlığında el yükseltme hamlesi olarak değerlendirdi. İYİ Partilileri eleştiren CHPlileri, Saygı duymaya gayret ediyorum ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere diyerek çok sert açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız diyerek at pazarlığında vitesi yükselterek müstakil seçim restini yineleyen Akşener, Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız dedi.