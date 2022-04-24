Meral Akşener kaçak dövüşüyor! HDP'li Garo Paylan'ın skandal 'soykırım' teklifini isim vermeden eleştirince tepki çekti / 23.04.22

HDPli Garo Paylan 1915 olaylarına destek vererek soykırım olarak tanınması için TBMMye skandal bir teklif sundu. Garo Paylana Hükümetten ve vatandaşlardan sert tepki gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kaçak dövüşmeyi seçti. Twitter üzerinden bir eleştiri mesajı paylaşan Meral Akşener ne Garo Paylanın ismini verdi ne de HDPnin... Akşenerin bu paylaşımı vatandaşların tepkisini çekti. Akşener, İttifak olduğu HDPKK’nın vekili Garo Paylan’ın adını verememiş. Seçmenlerini uyandırmak istemiyor. ifadeleriyle eleştirildi.