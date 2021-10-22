Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız / 22.10.21

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Son dakika haberleri... Ankara'da bu günlerde en çok merak edilen konuların başında Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün gerçekleştirdikleri sır görüşmede neler konuştuğu? Kulislerden gelen bilgilere göre iki lider 20 dakikalık görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız olduklarını belirtti. Üstelik rahatsız olan sadece onlar değil Canan Kaftancıoğlu da rahatsız. İşin ilginç tarafı ise daha 2 ay öncesine kadar Akşener, İmamoğlu için Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapıp cumhurbaşkanlığı adaylığı için tarafını belli etmişti. İşte 20 dakikalık Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmesinde konuşulanlar...