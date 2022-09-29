6lı masada oyun bitmiyor... Son olarak Kemal Kılıçdaroğlunun Benimle misiniz? çıkışının ardından geri plana itildiği konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın ismi Meral Akşener tarafından tekrar gündeme sokuldu. Ekrem İmamoğlunun Genel Başkanlık planları için geri çekildiği bilirken İYİ Partinin Mansur Yavaşa yeni bir teklifle gittiği ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğluna karşı İYİ Partinin Mansur Yavaşı aday yapmak istediğini Yavaşın masa isterse kabul edebileceği iddia edildi. İşte masadaki son oyunlar...