CHP ile İYİ Parti arasında Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı üzerinden CHP ve İyi Parti arasında başlayan kulak çekme krizi büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHPli Engin Altayın, Yavuz Ağıralioğlunun kulağı çekilmeli ifadelerine ilişkin konuştu. Akşener yaptığı açıklama ile hem Yavuz Ağıralioğluna hem de Engin Altaya tepki gösterdi. Ağıralioğluna yönelik Ben söyletmedim kendi görüşüdür. Keşke söylemeseydi. derken Engin Altay için ise Engin beyin yaptığı yanlış. Ben ilkokul öğretmeni değilim ifadelerini kullandı.