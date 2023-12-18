Son dakika haberleri... Meral Akşenerin müstakil seçim çıkışı sonrası İYİ Parti zaman ayarlı kaos ve krizlerle cebelleşiyor. Öyle ki yerel seçimlerde CHP ile iş birliği isteyen ve Ekrem İmamoğlunu destekleyen İBBnin İYİ Partili Meclis Üyesi İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 kişi partinin disiplin sürecini beklemeden istifa etti. İbrahim Özkan ve beraberindekiler istifalarını, 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir sözleriyle duyurdu. Özkan, geçtiğimiz günlerde takvim.com.trye yaptığı açıklamada yaşananların ardından Ekrem İmamoğlunun kendisine telefon ettiğini söylemişti. Akşener yerelde ittifaka zorlanırken Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu? sorusu önem kazandı.