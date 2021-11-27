Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı mı bırakıyor? İttifakta soğuk savaş / 27.11.21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İBBnin töreninde adeta soğuk savaşa girdi. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada 13. cumhurbaşkanı ifadesini kullanarak kendi ismini öne çıkarırken Akşener ise Kılıçdaroğlunun gözünün içine bakarak İmamoğlu için Performansınızın devamını dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım olacak diyerek bir nevi adayının kim olduğunu açık açık ilan etti. Duruma sinirlenen Kılıçdaroğlu sosyal medyada açılışa ilişkin herhangi bir paylaşım yapmayarak İBB ve İmamoğlu cephesine tepkisini gösterirken Meral Akşener ince bir hamleyle Kılıçdaroğluna çalım attı. İşte ittifaktaki soğuk savaşın şifreleri.