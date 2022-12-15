Ekrem İmamoğlunun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi mağduriyet algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlunun adaylığına her seferinde set çeken Meral Akşener de Ankaradan yola çıkıp Saraçhanede İmamoğluna sarılarak safını belli etti. Bu şarkı burada bitmeyecek diyen Akşenerden manidar bir adım daha geldi. İP lideri Twitter hesabından Ekrem İmamoğlunun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir tweeti beğendi.