6lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHPliler Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını ilan etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yaptığı açıklamalar ile masayı devirdi. Kendisine masada bir dayatma olduğu imasında bulunan Akşener benzer bir dayatmayı CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaşa yaptı. Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaşa seslenerek, Bu vazife reddedilmez ifadeleriyle adeta mecbursunuz çıkışı yaptı. Ankarada görüşen Yavaş ve İmamoğlu yaptıkları açıklamada Akşenerin teklifini reddetti. Koalisyonun bir arada kalması gerektiğini belirten İmamoğlu ve Yavaş, Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir. şeklinde açıklamalarda bulundu.