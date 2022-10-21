CHP ve İYİ Partinin başını çektiği yuvarlak masada aday belirsizliği sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki adaylık savaşı ise hız kesmeden devam ediyor. Kılıçdaroğlunun hüsrana dönen ABD seferi sonrası İYİ Partide Okyanus Ötesine icazet yoklamaya gitti. Bir yandan da İYİ Parti tabanı Kılıçdaroğluna karşı Meral Akşenerin adaylığı için zemin oluşturmaya başladı. Masayı çıkmaza sokan adaylık çekişmesinin gölgesinde Akşenerden manidar bir adım geldi ve CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Gümüşhanede boy gösterdi. İkili daha sonrasında bir otele geçerek hem toplantı yaptı hem de yemek yedi. Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki adaylık kaosunu tüm detaylarıyla mercek altına aldı.