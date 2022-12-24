İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun mağduriyet algısıyla Kemal Kılıçdaroğluna çektiği operasyonun yankıları sürerken karşılıklı füzeler atılmaya devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşenere İçişlerimize karışma şeklinde uyarı çekerken Meral Akşenerden sert yanıtlar geldi. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlunun Beni aramadı ifadelerine Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım yanıtını verdi. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter ifadeleriyle İmamoğlunun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlunun adaylık meselesine ilişkin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.