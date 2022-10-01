Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tam cumhurbaşkanlığına adayım diye düşünürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerden üst üste flaş hamleler geldi. Kılıçdaroğluna kapıyı kapatan Akşener, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın önünü açtı ve Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var ifadelerini kulladı. İYİ Parti lideri, Bizim CHPye borcumuz yok. Biz bir borç varsa da onu 31 Martta ödedik. Hatta alacaklı duruma geçtik ifadeleriyle Kılıçdaroğluna sert bir göndermede bulundu. Akşener, ayrıca Mansur Yavaşa da adaylık teklifi götürdü. Bu hamlelerden sonra İYİ Parti Genel Başkanı, partinin Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Akşener, toplantıyı ise basına kapattı. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ne hamle yapacak merak konusu.