Millet İttifakında cumhurbaşkanlığı adaylığı tam bir yılan hikayesine döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına her defasında taş koyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin Kılıçdaroğlunun karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağı kulislerde konuşuluyor. İYİ Partililer de Akşenerin cumhurbaşkanı adaylığı için zemin oluşturmaya başladı. Şehit kardeşine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan anket sonuçları paylaşarak Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin ifadelerini kullandı. Daha önce sık sık Başbakan olacağım diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin ise sözlerinden pişman olduğu ve parti tabanını dinleyip cumhurbaşkanı adayı olacağı kulislerde konuşulanlar arasında.