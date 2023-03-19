Meral Akşenerin kumar masası diyerek dağıttığı ve ardından geri dönmek zorunda kaldığı 6lı koalisyon ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlunu belirledi. Kılıçdaroğlunun adaylığı sonrası HDP ve FETÖ sevinç çığlıkları atarken Meral Akşener masaya nasıl geri döndüğü ayrı bir merak konusu oldu. Bu konuya ilişkin İYİ Parti Genel İdare Kurulu GİK üyeliğinden 2018’de istifa eden Reşat Erdoğan bomba bir açıklama yaptı. Akşenerin dönüşü için FETÖyü işaret eden Reşat Erdoğan, Meral Akşener başkanlık divanı ve il başkanları ve kurulda aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum, bu talimat direk okyanus ötesinden geldi. dedi.