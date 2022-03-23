Meral Akşener'in son tiyatrosu "aç çiftçiler" sahnede! Kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayel'in o fotoğrafları algıyı çürüttü / 23.03.22

Partisinin grup toplantısında her hafta birini küsrüye çıkartıp eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran Akşenerin son tiyatrosu çiftçiler üzerinden oldu. İP lideri Meral Akşenerin Aç çiftçi diye kürsüye çıkardığı Mehmet Ramazan Karayelin birçok kez lüks mekanlarda rakı balık keyfi yaparken çektirdiği fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Twitterda vatandaşların Akşenerin algı oyunu ve tiyatro sergilediğini belirtti. Akşenerin daha önce “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardığı figüran, CHP’li Deniz Barış Çatal çıkmıştı. Bir başka tiyatroda ise Akşener yine mağdur çiftçi diye tehdit, zorbalık, sarkıntılık gibi suçlardan yargılanan bir sicili bozuğu çıkartmıştı.