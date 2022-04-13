Mercedes uyarmış İBB dikkate almamış! CHP yandaşı Özgür Karabatak'a ihale vatandaşı yolda bıraktı / 13.04.22

İstanbullular her gün İETT araçlarının yolda kalması nedeniyle çile çekerken, CHPli İBBnin otobüslerle ilgili Mercedes-Benz A.Ş.nin hazırladığı raporu görmezden gelerek ihaleyi CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabata verdiği ortaya çıktı. İhaleye katılan Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin ihaleden 41 gün önce teknik şartnameye, otobüslerde yapılması zorunlu olan konuların eklenmesini istediği, aksi durumda otobüslerin yolda kalma riski olduğunu resmi yazıyla İBB’ye bildirdiği ancak İBB’nin bu uyarıyı dikkate almadığı tespit edildi.