Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın deney sonuçları açıklandı: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor / 02.10.21

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Yeni tip koronavirüs salgınında aşılar tüm dünyada uygulanmaya devam ederken tedavide büyük bir aşama olan ilaçlar da geliştirilmeye devam ediyor. ABD'de geliştirilen ve deney aşamasında olan bir ilaç da Kovid-19'a karşı insanlığın umudu olacak gibi görünüyor. Yapılan testler sonucu ABD’li ilaç şirketi Merck geliştirdiği hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.