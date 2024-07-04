Merih Demiralın Avusturya maçında bozkurt işaretiyle yaptığı gol sevinci Türk düşmanlarını adeta kudurttu. Alman bakan UEFAdan yaptırım isterken Türkiyedeki sözde muhalifler de milli futbolcuyu hedef aldı. CHP yandaşı Merdan Yanardağ, Bozkurt işareti siyasi bir gruba aittir. diyerek milletin aklıyla alay etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarihçi Prof.Dr. Erhan Afyoncu, bozkurtun Türk tarihinin bir simgesi olduğunu açıkladı. Afyoncu, Bozkurt Türk tarihinin bir simgesidir. Türklüğü simgeler. dedi.