UEFA siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken Merih Demirala bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3 maçın altındaki cezalarda CAS’a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır. dedi. Kararın siyasi olduğunu ifade eden Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, CAS’ın bu cezayı kesinlikle iptal etmesi gerekiyor. ifadelerini kullandı.