Merkez Bankası açıkladı: BAEMB ile TCMB arasında İkili Swap Anlaşması imzalandı

Son dakika haberi... Merkez Bankasından yapılan açıklamada Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri BAE Merkez Bankası BAEMB arasında, BAE dirhemi AED ile Türk lirası TRY para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalanmıştır. denildi. Açıklamada Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem AED ve 64 milyar Türk lirasıdır TRY. ifadelerine yer verildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, anlaşmaya ilişkin Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir. şeklinde konuştu.