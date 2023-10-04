Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yapıyor. Erkan, Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz dedi. KKM ve döviz hakkında da açıklamalarda bulunan Erkan, Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKMden ve döviz mevduattan TLye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TLye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir ifadelerini kullandı.