Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu sundu. Kavcıoğlu, Gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumaktadır. Gıda fiyatlarındaki bu eğilimi Türkiyede de gözlemliyoruz. dedi. Kavcıoğlu, Ödemeler dengesindeki gelişmelerin MBnin uluslararası rezervleri üzerinde olumlu yansımalarını görüyoruz, son dönemde istikrarlı bir artış görüyoruz. Rezerv rakamımız yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi. açıklamasında bulundu. Kavcıoğlu, 2021 sonu enflasyon tahminimiz yüzde 18,4. dedi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu Politika faizinde yaptığımız aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiştir. şeklinde konuştu.