Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 150 baz puanlık bir indirimle yüzde 9a çekerek faizi 26 ay sonra tek haneli rakamlara düşürdü. Faizin yüzde 9a düşmesi öncesinde ise Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 4.892,97 puana taşıdı. TCMB toplam rezervleri 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar arttı ve 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. Faiz düştüğü halde dolar ve euro Türk Lirası karşısında sabit kaldı. Tüm bu verilere rağmen Türkiyenin ekonomi politikasını eleştiren muhalif tantancılara sosyal medyada manipülasyona soyundu.