Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahanın başkanlığında yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası, tarafından alınan son karar doğrultusunda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi. TCMB bu kararla 8 ay aradan sonra politika faizini artırmamış oldu. Yapılan açıklamada, Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. denildi. Öte yandan uzman isimler, A Haber ve A Para canlı yayınında Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi.