Merkez Bankası'ndan dikkat çeken enflasyon mesajı! PPK toplantı özeti yayınlandı

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Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yapılan Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınladı. Yayınlanan özette enflasyon mesajı dikkat çekerken, "Politika duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.