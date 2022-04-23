Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!

Son dakika haberi! Resmi Gazetede yayımlanan kararla Zorunlu Karşılıklar Tebliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle ilgili Merkez Bankasından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir açıklaması yapıldı. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü haberinde, Türk Lirası ticari kredilerin dövize gitmesini önlemek için düğmeye basıldı. Merkez Bankası zorunlu karşılıkları artıracak, BDDK risk ağırlığını düzenleyecek. ifadelerine yer vermişti.