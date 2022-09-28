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7/24 Dinle Takvim Mersin'de alçak saldırı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'yı aklama çabasına tepkiler büyüyor: Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır / 28.09.22
Mersin'de alçak saldırı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'yı aklama çabasına tepkiler büyüyor: Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır / 28.09.22

Mersin'de alçak saldırı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'yı aklama çabasına tepkiler büyüyor: Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır / 28.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mersin'de alçak saldırı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'yı aklama çabasına tepkiler büyüyor: Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır / 28.09.22

Takvim 05:32
02

İhanet mi ticaret mi? Icardı-Wanda Nara ayrılığı tam anlamıyla bomba etkisi yarattı / 24.09.22

Takvim 01:37
03

Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek! Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Matias Vina için harekete geçecek / 22.09.22

Takvim 01:27
04

'Sıfır Atık'la ekonomiye 62 milyar TL'lik dev katkı! Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 yıl önce start vermişti

Takvim 01:31
05

Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor / 28.09.22

Takvim 01:12
06

Fuat Avni hesabının kurucusu Said Sefa'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! Mısır ve BAE adına casusluk, FETÖ'cülerin eşleriyle sanal seks / 28.09.22

Takvim 03:14
07

Görüntüler gündem olmuştu... İzmir'de hasta yakınının üzerine yürüyen doktora soruşturma! / 28.09.22

Takvim 01:35
08

Mersin'deki PKK'nın alçak saldırısıyla ilgili Bakan Hulusi Akar'dan flaş sözler: Suriye'den organize edildi / 28.09.22

Takvim 06:20
09

MİT kırmızı kategoride aranan orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK'lı Sabah Oğur'u Halep'te paketledi / 28.09.22

Takvim 05:26
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