Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında bir polis memuru şehit oldu. 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu Selahattin Demirtaş ise olay sonrası yaptığı paylaşımda adeta teröristleri temize çıkarmaya çalıştı. Demirtaş’ın rezil ve pespaye paylaşımına tepkiler de gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekimin faili, cezaevinden Mersin’deki silahlı saldırıyı! kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKKyı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır...” ifadelerini kullandı. Demirtaşın kendisine yanıt vermesi üzerine bir kez daha paylaşım yapan Bakan Soylu, PKKlı kardeşin yakında sarı torbaya girdiğinde de aynı mesajı bekleriz şeklinde konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. dedi.