Mersinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen, Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda da terör iltisaklı çok sayıda kişi Mersin Büyükşehir Belediyesinde gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Seçerin, terör örgütü PKKyı öven çalışmalarıyla bilinen fondaş gazeteci Serdar Akinana belediye bütçesinde para aktardığı belirlenmişti.