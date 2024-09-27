İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyanın BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New Yorkta gerçekleştirdiği toplantılar ilginç bir çekişmeyi ve İranın ikircikli tavrını ortaya koydu. İran dini lideri Ali Hamaneyin medyadaki kalemleri tarafından ABDli yetkililerle görüşme uyarısı yapılan Mesut Pezeşkiyanın ABDli isimlerle katıldığı bir toplantıda İsrailin aynısını yapması halinde İranın silahsızlanmaya hazır olduğunu söylediğine ilişkin ses kayıtları sızdırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kayıtların yalan olduğunu savunurken İsrailli Profesör Lior Sternfeldin itirafları gündeme bomba gibi düştü. Lior Sternfeld, İsrailden izin alarak Mesut Pezeşkiyan ile bir toplantıya katıldığını ve toplantıda Pezeşkiyanın neler söylediğini anlattı. Peki İran bu görüşmeyi medyaya nasıl servis etti, söz konusu toplantıda neler konuşuldu? İşte detaylar...