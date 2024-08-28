META Kurucusu Mark Zuckerberg’ten Kovid-19 dönemi ve 2020 seçimleri hakkında itiraf dolu bir mektup geldi. Söz konusu mektupta Kovid-19 paylaşımlarının platformlarından kaldırılması yönünde Biden yönetiminden baskıya maruz kaldığını söyleyen Zuckerberg, ABD’nin 2020 seçimleri için de FBI’ın talimatıyla Biden ailesi hakkındaki iddiaları paylaşan hesaplara bir sürelik kısıtlama getirildiğini söyledi. Zuckerberg’in bu itiraf dolu mektubu akıllara katil İsrail’in soykırım yaptığı Gazze için yapılan paylaşımların sansürlenmesini getirdi. ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteği göz önüne alınınca Biden yönetiminin META’ya Filistin sansürü için baskı yaptığı gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.